Prima gara per la SPB M-App Hotel, sconfitta dal forte Volley Novara

Nulla da fare per i ragazzi di coach Bonaccorso, che lottano come possono contro una formazione più preparata. La sconfitta è per 3 a 0, ma si sono viste delle belle cose nel campo bluarancio.

La partita è stata molto difficile per i giovani biellesi, che hanno subito trovato una formazione scesa dalla C dello scorso anno. I forti novaresi hanno condotto la gara in tutti i fondamentali, tenendo sotto scacco la SPB M-App Hotel. Comunque le azioni biellesi non sono tardate ad arrivare e in alcuni frangenti Pelosini e compagni sono riusciti a mettere in difficoltà la forte compagine di casa. Nulla da fare per quanto riguarda il risultato: 3 a 0 per gli avversari.

Il commento di coach Giovanni Bonaccorso:“Abbiamo affrontato la prima gara del campionato di serie D con quella che probabilmente è la squadra maggiormente candidata alla promozione e lo abbiamo fatto a casa loro. Per via di impegni scolastici, gite, infortuni e atleti impegnati in serie B ci siamo presentati con 4 palleggiatori, 2 opposti, 2 centrali e 2 liberi. Abbiamo quindi ricercato più la prestazione individuale che il risultato. Alcuni ragazzi hanno fatto esperienze in un ruolo diverso dal proprio che sono convinto alla fine sarà utile per la propria crescita personale. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi anzi alcuni di loro hanno chiaramente fatto bene sotto l'aspetto mentale.”

Volley Novara - SPB M-App Hotel 3-0

Parziali: 25-13; 25-18; 25-17.

Tabellino: Berteletti 9, Borriello 1, Rolando 3, Sarasino 8, Stragiotti 4, Vacca 3, Vicario 0. Libero: Pelosini. NE: Luparia, Murdaca, Volpato.