Il Botalla strappa il primo set alla capolista, De Mori vince il derby

Una buona partenza, e la soddisfazione di aver fatto perdere il primo set del campionato alla capolista. È la base su cui il Botalla TeamVolley continua a costruire, dopo aver perso 3-1 in casa contro Valenza. Le alessandrine si presentavano a Lessona da perfette imbattute nel girone di Serie D regionale, a punteggio pieno con 12 set vinti e nessuno perso.

Le biancoblù “macchiano” il loro ruolino di marcia, ma non riescono a prendere punti alle avversarie. Tra i risultati del settore giovanile, spicca il rotondo 3-0 conquistato dalla formazione Under16 del De Mori TeamVolley, nel derby provinciale contro la Virtus Biella Fucsia.

A parlare è il vice-allenatore Marco Allorto: «Una partita iniziata sotto un buon auspicio, vincendo il primo set con solo quattro errori a tabellino. Abbiamo condotto il gioco, stando sempre davanti. Potevamo presupporre che la partita andasse in un determinato modo, invece purtroppo ci siamo spente nel secondo, terzo e quarto parziale. Paghiamo ancora molto gli errori di ingenuità e di gioventù, di poca fiducia nei nostri fondamentali, cose che sappiamo benissimo fare e che abbiamo dimostrato in campo nel primo set. Non so se per la pressione o per altro, ci chiudiamo a riccio e di conseguenza il gioco non esce. Non è la prima volta che vinciamo la prima frazione, un set a partita tendiamo a farlo bene, ma non riusciamo a replicarci. Dobbiamo cercare di trovare il bandolo della matassa. Il motivo è questione di mentalità e atteggiamento, perché le basi ci sono e la squadra anche».

BOTALLA TEAMVOLLEY – Zs Ch Valenza 1-3 (25-22/12-25/14-25/15-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 2, Zignone 10, Fantini 1, Sola 8, Venturino 14, Piletta 6, Vioglio (L), Paniccia ne, Gariazzo 2, Boggiani, Allorto ne. Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto

SETTORE GIOVANILE

Under16

Domenica 5/11, Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – Virtus Biella Fucsia 3-0 (25-17/25-21/25-20)

Under13

Sabato 4/11, Palestra “Peretti” di Novara

Issa Novara – CONAD TEAMVOLLEY 3-0 (25-15/26-24/25-17)