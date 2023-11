Fuoristrada, Serena Rodella al via della cronoscalata di Tandalo

Trasferta in terra sarda per la driver biellese che, dopo aver concluso positivamente la stagione del campionato italiano, si è cimentata nuovamente nella gara più spettacolare dell'anno in mezzo alla Sardegna.

Oltre 5 chilometri di salita sulle strade che ospitano il mondiale di rally da percorrere ad elevata velocità, il numeroso pubblico presente e gli oltre 100 iscritti saranno teatro di questa tre giorni davvero spettacolare.