Ciclismo, al via pedalata per chiudere la stagione MTB

Domenica 12 novembre avrà luogo un appuntamento per chiudere (o forse no...) la stagione MTB 2023. Il ritrovo è alle 9 presso il piazzale della Provincia a Biella. Il percorso verrà valutato in base al meteo. La pedalata si concluderà a Bagneri presso la baita CAI dove ci sarà un pranzo (molto basico) preparato da cuochi esperti. L'invito è rivolto a tutti. Soci CAI e non soci, pedalanti e non pedalanti.