Marcia Alpina di Regolarità: una giornata alla scoperta dello sport, anche in compagnia.

Il Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna, con la collaborazione della Federazione Italiana Escursionismo, il Comune di Valdilana e delle Pro Loco di Crocemosso e Trivero, organizza un duplice evento a favore della promozione sportiva.

Domenica 12 novembre sarà possibile partecipare al Memorial Claudio Mello Grand, dove saranno ammessi tesserati e non tesserati FIE, che avranno la possibilità di iscriversi liberamente.

La partecipazione potrà avvenire singolarmente, a coppie o gruppi (pattuglie), secondo il regolamento della marcia di regolarità promozionale.

Si ricorda che le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 9 novembre 2023, via email: cronogarebiellese@gmail.com e per i non tesserati sarà necessario indicare nome, cognome e codice fiscale di ciascun iscritto.

Programma:

- Ore 7:30, ritrovo presso Proloco/area feste di Crocemosso, in Via Piazza Chiesa, Valdilana, per il ritiro dei pettorali.

Entro le ore 8:00 sarà possibile effettuare le ultime iscrizioni “last minute”.

- Ore 8:30, partenza del primo concorrente individuale o prima coppia o pattuglia (gruppo).

Al termine della gara, non appena saranno disponibili le classifiche, si terranno le premiazioni per i primi tre classificati di ciascuna categoria.

L’evento ospiterà inoltre il Simposio Piemontese con le premiazioni dei primi tre classificati 2023 dei Campioni regionali individuali, a coppie e la classifica delle associazioni.

Si ricorda un abbigliamento sportivo adeguato con scarponcini o scarpe da trekking, orologio con lancetta dei secondi o un cronometro.