Giornata Gratitudine Forze dell’Ordine, interrogazione di Fratelli d’Italia a Borriana

Si celebrerà il 16 gennaio 2024 la Prima Giornata Regionale della Gratitudine alle Forze dell’Ordine impegnate nella lotta alle mafie, nel giorno del primo anniversario dell’arresto del boss Mattia Messina Denaro, poi deceduto

A Borriana il gruppo di minoranza in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione per sapere se l’Amministrazione ha in programma eventi per questa giornata stanno preparando eventi per questa giornata.

Questo il testo dell’interrogazione: “Il 16 gennaio 2023 il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dichiarò “ per me è una giornata storica, un giorno di festa per le persone per bene, per le famiglie delle vittime della mafia, perché il sacrificio di tanti eroi non sia stato vano “. La Regione Piemonte, con il nostro Assessore delegato al contrasto alla mafia, Maurizio Marrone, ha accolto per prima in Italia l’appello della Presidente Meloni, ed ha istituito la giornata del 16 gennaio. La Regione, con contributi ai comuni piemontesi, sostiene gli eventi di riconoscenza al lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine”.