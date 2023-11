Io leggo perchè, in campo a Biella gli alunni di Pralungo

Anche quest'anno “Io leggo perché”, la più grande iniziativa di promozione del libro e della lettura organizzata dall'Associazione Italiana Editori, ha preso il via.

Dal 4 al 12 novembre si possono donare dei libri per arricchire le biblioteche scolastiche aiutando i bambini e i ragazzi a crescere proprio approcciandosi alla lettura, per quest'edizione infatti lo slogan è “diventare grandi con i libri”.

Una coraggiosa rappresentanza della Secondaria di primo grado di Pralungo ha sfidato le condizioni meteorologiche non troppo favorevoli e lungo la via Italia ha invitato i passanti ad aderire all'iniziativa. Gli allievi di prima, con delle simpatiche maschere raffiguranti animali prodotte da loro stessi, hanno dato vita alle favole di Esopo; quelli di seconda si sono travestiti da “generi letterari” impersonando il giallo, l'horror, il fantasy e così via; infine i ragazzi di terza hanno intrattenuto i passanti raccontando le trame di alcuni romanzi che hanno particolarmente apprezzato.