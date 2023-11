Il potere del tacco: le ultime tendenze in fatto di décolleté da donna

Le scarpe sono uno degli accessori più desiderati dalle donne, infatti rappresentano uno degli elementi fondamentali per concludere un look, diventando talvolta proprio il suo punto di forza. Grazie alle calzature una donna può infatti esprimere la propria personalità e il proprio fascino, soprattutto se i modelli hanno il tacco.

Il decolette su Escarpe

Un outfit elegante infatti non può prescindere dall'abbinamento con una scarpa col tacco, senza tempo e simbolo di charme: stiamo parlando delle décolleté. Anche per questa stagione sono stati presentati moltissimi modelli diversi all'interno delle collezioni autunno/inverno 2023-2024, dai più classici ai più originali.

Il decolette su Escarpe.it senza tempo, per eccellenza, termina a punta ed è di colore nero, ma non è raro trovarne di tutte le tipologie. Molto di tendenza per questa stagione sono quelle colorate, in particolare rosa, impreziosite da una fibbia gioiello nella parte anteriore, che ben si prestano nei look specialmente per la sera. Prada invece propone il suo modello classico, ma argentate, corredate dal proprio logo sul davanti.

Le décolleté migliori

Le décolleté sono talmente eleganti da essere spesso indossate anche dai reali. Ultimamente anche Kate Middleton, consorte del principe William, in una visita ufficiale ne ha sfoggiate un paio total white molto semplici, ben diverse dal modello bianco proposto da Valentino, corredato di borchie che vanno ad impreziosire l'intera scarpa. Un modello con le borchie è anche presente nella collezione di Pinko , che ha però optato per un tacco basso. Non mancano poi i modelli slingback, in cui sono presenti lacci che permettono una maggiore stabilità al piede e possono andare a completare look più casual.

Infatti questo tipo di modello è spesso realizzato in scamosciato, per un effetto più wild, a differenza delle classiche che sono prevalentemente in pelle. La creatività degli stilisti non ha davvero confine, tanto che ultimamente sul mercato sono sempre più presenti décolleté con il tacco scolpito: un elemento unico in grado di donare al proprio outfit un tocco di originalità unico e inimitabile. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e grazie alle décolleté ogni donna può esprimere se stessa, in tutte le sue sfaccettature.