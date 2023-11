Il ministro Pichetto in visita a Ecomondo, Gruppo Marazzato si prepara

Il Ministro dell’ambiente in visita a Ecomondo, Gruppo Marazzato si prepara.

Il prossimo 7 novembre, in occasione della sua visita istituzionale alla fiera Ecomondo di Rimini, rassegna internazionale dedicata alle tecnologie e alle soluzioni per la bonifica, la salvaguardia dell’ambiente e la green economy, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sarà ospite allo stand del Gruppo Marazzato.

L’incontro si svolgerà nel pomeriggio di martedì 7 novembre, giornata inaugurale della manifestazione, nello spazio espositivo dell’azienda vercellese, leader nei servizi ambientali e da poco premiata da Deloitte come Best Managed Companies in ambito di eccellenze piemontesi.

Ad accogliere il ministro Pichetto Fratin allo Stand 302-203 – Padiglione C1 ci sarà Alberto Marazzato, General Manager e responsabile del marketing strategico del Gruppo Marazzato, che nelle giornate successive prenderà parte anche al convegno “Verso un programma nazionale per la simbiosi industriale: prospettive e opportunità per l’Italia”, organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo con i partner di ENEA e SUN (Symbiosis Users Network), dove presenterà la nuova edizione dell’osservatorio italiano del mercato dei rifiuti speciali Wastudy.

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Lo scorso febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da oltre 250 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).