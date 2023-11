Al via la Settimana della Cultura di Impresa di Confindustria, a Biella "L'anima dell'impresa biellese"

L'Unione Industriale Biellese partecipa all'evento di Confindustria in diretta nazionale con l'iniziativa "L'anima dell'impresa biellese" con duecentotrenta studenti degli istituti superiori biellesi Liceo Avogadro, IIS E. Bona, Itis Q. Sella, IIS Gae Aulenti.

"Abbiamo parlato ai ragazzi di orientamento, di come fare la scelta giusta per il proprio futuro grazie ad una conoscenza più ampia e approfondita di una cultura d’impresa che è fortemente radicata sul territorio, grazie all'esperienza degli imprenditori e di due giovani biellesi" spiega Francesco Ferraris, vice presidente Uib con delega all'Education.

Biella è un distretto industriale vocato al tessile da tre secoli, che ha saputo svilupparsi in armonia con il territorio e che, da tempo, ha avviato un processo di transizione verso la diversificazione dalla monocultura tessile: un percorso di trasformazione in cui le persone sono al centro del cambiamento: "Le persone sono il valore su cui cresce l’impresa - sottolinea Ferraris -: questa prospettiva guida l’”anima dell’impresa” biellese ed è questo il messaggio che vogliamo trasmettere ai ragazzi, per orientarli e appassionarli al mondo della manifattura".

Questi temi sono stati al centro del dialogo con due imprenditori biellesi che sono stati fra i protagonisti del film di Confindustria “L’Anima dell’Impresa”, Paolo Barberis Canonico, ad Pratrivero spa, e Marco Bardelle, ad Tintoria Finissaggio 2000. L'incontro è quindi proseguito con la tavola rotonda con il giovane lavoratore nel settore meccanico Matteo Fresia, con lo studente universitario Antonio Marco Camurati, con il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Uib, Stefano Sanna, e con Lucia Bianchi Maiocchi, membro della famiglia e Head of Sustainability di Vitale Barberis Canonico, lanificio biellese tra i più antichi al mondo con 360 anni di storia.