Mercatino degli Angeli, a Sordevolo c'è anche la mostra di Giorgio Marinoni

Domenica 12 novembre nell'ambito degli eventi legati al 'Mercatino degli Angeli' di Sordevolo, presso la sala espositiva 'Villaggi d'Europa' nel centro del paese più natalizio della Valle Elvo, ci sarà la mostra di pittura di Giorgio Marinoni 'Quando l'acqua gioca con la neve'.

Il cambio di location del 'Mercatino degli Angeli' dallo scorso anno presso l'anfiteatro tra le scenografie della passione, non ha cambiato l'abitudinaria mostra apprezzata dai critici e dal pubblico di uno degli artisti più in crescita nel panorama nazionale.

Giorgio Marinoni, infatti, dopo un periodo di studio e sperimentazione con varie tecniche ha raggiunto ormai da tempo la vera maturità artistica con i propri acquerelli realizzati secondo una tecnica che molte volte si discosta dal metodo classico, quasi a macchia di colore, proprio dell' acquerello, verso un realismo anche nell'uso di pennello e colore che non è neppure fotografico, ma unico nel suo genere.

Marinoni è conosciuto come 'il pittore della neve' nel solco della scuola pollonese di pittura alla quale appartiene e che da Delleani attraverso Bozzalla arriva al Placido Castaldi, vero fuoriclasse dei dipinti delle montagne innevate, che Marinoni ha conosciuto, apprezzato e dal quale ha imparato alcuni risvolti.

Dopo la mostra dello scorso anno a Sordevolo di stampo paesaggistico al di fuori dell'ambito 'neve e montagne' e il successo della mostra primaverile in centro Biella 'Scorci di vita urbana' ecco che il vernissage di domenica mattina alle 11 fa rientrare Giorgio Marinoni nel perimetro delle sue tematiche classiche, i paesaggi innevati, ma con un risvolto ancora più specifico: il momento e i particolari di quando la neve si mescola con l'acqua, nel passaggio di stato che è anche metafora dell'esistenza e della trasformazione della propria vita, sempre mutevole eppure sempre unica.

'Quando l'acqua gioca con la neve' rimarrà aperta fino al 10 dicembre ogni sabato e domenica (e l'8 dicembre) dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. La sede è presso 'Villaggi d'Europa' in via E. Bona 37, salendo in centro Sordevolo verso la chiesa a sinistra. Cura la mostra Andrea Guasco (info 3929220030). Nello stesso periodo è peraltro aperto poco lontano il 'Museo della Passione'.