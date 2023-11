Heritage Day, al via visite guidate ai campionari dell’archivio di Casa Zegna

Domenica 12 novembre, in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, Casa Zegna aprirà eccezionalmente le porte dell’archivio per svelare il suo patrimonio più prezioso: i campionari storici. Tema della XXII rassegna di eventi promossa da Confindustria è “La persona al centro dello sviluppo sostenibile.

L’anima dell’impresa consapevole” che si terrà dal 6 al 20 novembre 2023. Ermenegildo Zegna è stato un pioniere non solo nella ricerca costante della qualità e dell’eccellenza nei tessuti, ma nell'integrare la responsabilità sociale e ambientale nei principi fondamentali della sua azienda. La sua visione ha sempre riconosciuto che il cuore di un'impresa di successo non può essere separato dal benessere delle persone coinvolte, dalla comunità in cui opera e dall'ambiente circostante. Questo approccio, che ha ispirato i valori e la missione della Fondazione Zegna, mette in evidenza il valore della persona, sia all'interno dell'organizzazione che nelle relazioni con le comunità locali e il territorio dell’Oasi Zegna.

In questa edizione, oltre ai campionari, verranno mostrate immagini inedite dell’archivio fotografico del Centro Assistenziale Zegna, il luogo dove Ermenegildo Zegna riuscì a «tessere» la comunità costruendo per le maestranze non solo il dopolavoro aziendale, ma ambulatori sanitari, tra cui il reparto ostetrico, e la prima piscina coperta del Biellese. "Heritage Day" offre un'opportunità unica per conoscere il patrimonio storico dell'azienda che ispira oggi sia la creatività delle persone che lavorano nella progettazione dei tessuti, sia il profondo impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa.

A partire dal Tessuto N.1 realizzato da Ermenegildo Zegna, la visita all’archivio sarà un viaggio nella storia della moda maschile dell’ultimo secolo tra tradizione e innovazione: una storia che prende forma dagli appunti del fondatore, dai suoi disegni e dalle ricette annotate accanto ai campioni di stoffa che ancora oggi sono fonte di ispirazione per i creativi del Gruppo Zegna. Oltre ai campionari di Ermenegildo Zegna, saranno straordinariamente mostrati ai visitatori anche i fondi Claude Frères ed Heberlein, che hanno arricchito l’Archivio Zegna con un repertorio di campioni tessili con fantasie di tutti i generi e oltre 150 anni di storia da raccontare, dai campionari francesi dell’800 alla moda femminile del Novecento: un patrimonio straordinario costituito da oltre 2.000 volumi che rappresenta un punto di riferimento per i designer del Gruppo Zegna, sempre impegnati in una ricerca stilistica in equilibrio tra tradizione e sperimentazione.

Orari visite guidate: 11.30 / 14.30 / 16 Prenotazione obbligatoria: casazegna@fondazionezegna.org Domenica 12 novembre sarà inoltre l’ultimo giorno di apertura al pubblico della mostra dell’artista Roberto Coda Zabetta “E il Giardino creò l’uomo” (orari di apertura: 11-17).