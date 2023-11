Viverone, tutto pronto per la Festa di San Martino

È tutto pronto a Viverone per la Festa di San Martino, in programma sabato 11 novembre. Il Comune, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Biella Novara Vercelli VCO, promuove una giornata dedicata alla valorizzazione dei siti storici presenti nel territorio comunale.

La manifestazione prevede il ritrovo alle 14.30 davanti al Municipio di Viverone e trasferimento al ricetto di Bertignano per la visita guidata alla chiesa di San Giovanni Battista; a seguire spostamento alla Cella Grande per una conferenza sulla storia della Cella di San Michele.