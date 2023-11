Pollone, al via serie di incontri sulla salute: si comincia con cuore e diabete

In collaborazione con l'ordine dei medici di Biella, il comune di Pollone ha programmato una serie di incontri con la popolazione inerenti ad interessanti argomenti sul tema della salute, mirati alla prevenzione e non solo.

Il primo sarà giovedì 9 novembre, alle 21, presso le ex Scuole Elementari in Piazza V. Delleani 3: in tal sede, si parlerà di cuore e diabete. I relatori della serata saranno i dottor Cerutti e Travaglini.