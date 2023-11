Vinci e fai vincere: continua il concorso al Parco Commerciale Gli Orsi

Sta ottenendo un grande successo di partecipazione il concorso “Vinci e fai vincere” del Parco Commerciale Gli Orsi. Ad attirare sono sicuramente i premi - in palio tantissimi buoni shopping fino a 500€ - ma piace anche la formula, che permette ad ogni partecipante di vincere e di far vincere un amico, con un codice bonus da regalare per ogni giocata.

Partecipare al concorso è semplicissimo: fino al 12 novembre basta fare acquisti in due o tre punti vendita diversi de Gli Orsi (negozi, Ipercoop, bar e ristoranti) nella stessa giornata, per un valore complessivo di almeno 30€ (multipli di 30€ danno diritto a giocate aggiuntive fino ad un massimo di cinque). A quel punto basterà recarsi nella postazione in Galleria dedicata all’iniziativa, aperta dalle ore 10 alle 20, presentando gli scontrini degli acquisti effettuati alle hostess. Una volta effettuata la registrazione, si potrà giocare e vincere subito tanti buoni shopping immediati da 10, 20 e 50€!

Inoltre tutti i partecipanti riceveranno un codice bonus valido per una giocata omaggio, utilizzabile da un altro utente residente in un CAP diverso da quello di Biella (13900), a partire dal giorno stesso e fino all’ultimo giorno di concorso. Se non vi siete aggiudicati uno dei premi immediati, potete tentare di nuovo la fortuna, ma attenzione: ogni utente può partecipare solo una volta alla settimana. E in più c’è un’altra grande possibilità di vincere: tutti quelli che hanno giocato al concorso parteciperanno entro il 16 novembre alla grande estrazione finale, che mette in palio 3 maxi carnet di buoni spesa misti dal valore di 200, 300 e 500€! Fino al 12 novembre, al Parco Commerciale Gli Orsi l’autunno porta una pioggia… di buoni!

Non fateveli sfuggire, vi aspettiamo sulla SS 230 - Strada Trossi a Biella. Montepremi totale: 44.600€. Regolamento completo su gliorsi.it. Per essere sempre aggiornati sugli eventi e sulle promozioni del Parco Commerciale Gli Orsi potete collegarvi al sito gliorsi.it e seguire le pagine Facebook e Instagram @gliorsi_biella.