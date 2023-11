Consorzio IRIS, al Centro per le famiglie tornano gli incontri: “Posso sbagliare?”.

A Cavaglià l’incontro per tutta la comunità educante condotto dalla Dott.ssa Federica Andorno e a Cerrione, il laboratorio di confronto gestito dal Centro per le Famiglie.

Prosegue “il viaggio sul territorio” del Centro per le famiglie IRIS- il Patio, con il Progetto “Di Comune in Comune”. Questa volta gli eventi sulla genitorialità saranno incentrati sulle delicate fasi della preadolescenza e adolescenza.

Il 17 novembre, alle 20:30, presso la Sala Convegni di Cavaglià edificio l’Aquila si terrà il terzo incontro con esperti, intitolato “Posso sbagliare?” e rivolto in particolare a famiglie con figli in età 10-15 anni e a tutti gli adulti interessati (educatori, insegnanti, operatori, zii, nonni…)

Sarà condotto dalla Dott.ssa Federica Andorno (psicologa e psicoterapeuta, svolge attività prevalentemente presso lo Spazio di ascolto per Adolescenti – Lo Spaf!)

“Quando un figlio sbaglia… come si sente un genitore? L’errore è un fallimento o apre una strada nuova per la crescita di bambini e ragazzi?” La relatrice proverà a dare senso alle emozioni vissute da figli, studenti, genitori e insegnanti, di fronte ad inciampi e insuccessi spesso interpretati come fallimenti che, in realtà, contrassegnano la crescita di tutti.

Seguirà, sabato 25 novembre, alle ore 10:00 a Cerrione, presso il Salone Polivalente un incontro di confronto tra genitori gestito dall’operatrice del Centro per le famiglie- spazio “Il Patio”, Dott.ssa Cecilia Chiappo (psicologa). Questo secondo appuntamento "Posso Sbagliare?" sarà un'occasione di scambio nella quale si cercherà di leggere emotivamente gli inciampi che fanno parte della strada della crescita, per trovare nuove chiavi di lettura, utilizzando una modalità “interattiva e pratica”.

Il Centro per le famiglie concluderà la rassegna sulla genitorialità del Progetto “Di Comune in Comune” a gennaio. Gli incontri saranno nuovamente dedicati all’adolescenza e incentrati sull’ascolto delle nuove generazioni (Occhieppo inferiore e Mongrando).

Le iniziative sono gratuite. È Necessaria l'iscrizione attraverso il QR CODE che si trova nei volantini oppure ai seguenti link:

Evento Cavaglià https://forms.gle/YpHSi7fTCXriBRy96

Incontro Cerrione https://forms.gle/Gz8oKdWvXz7fLA1c7

Per informazioni: Centro per le Famiglie I.R.I.S.- il PATIO – 335.792.0454 (anche whatsapp).