Volley, Virtus schiacciasassi: terzo 3-0 di fila al PalaSarselli

La Prochimica Novarese Virtus Biella non delude le aspettative e colleziona il terzo 3-0 della stagione al PalaSarselli di Chiavazza, che si conferma campo di gioco difficile per qualsiasi avversaria. Tre punti contro il Club 76 PlayAsti che spingono le nerofucsia a ridosso delle prime con 11 punti in 5 partite.

Sabato sera contro le astigiane starting seven composto da capitan Civallero in palleggio, Cavaliere opposta, Gasparini e Caneparo in banda, Fornasier e Porta al centro con Huaman Lopez libero. Nel corso del match sono entrate per pochi scambi Ginella, De Pretto e Zacchi. Tre set in fotocopia: Virtus Biella avanti fin dal primi punti di tre/quattro punti e poi pieno controllo nel finale. Più netto il primo, concluso a 17, in equilibrio sino al 19-21 il secondo (chiuso a 21) e mai in discussione il terzo (13-16, 16-21 e 20-25 finale).

Sabato prossimo trasferta sul campo della Fortitudo Chivasso, formazione con soli 3 punti all'attivo: altra occasione ghiotta per proseguire un cammino assolutamente interessante.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Club76 PlayAsti 3-0

Parziali: 25-17, 25-21, 25-20

PROCHIMICA NOVARESE VIRTUS: Civallero 5, Cavaliere 7, Ginella 0, Silletti ne, Gasparini 13, Fornasier 12, De Pretto 0, Caneparo 9, Zacchi 0, Porta 3. Liberi: Huaman Lopez 0, Vercellino ne. All. Rastello.

Classifica dopo 4 giornate: Cus Collegno 15, Almese 12, Canelli 12, Prochimica Novarese Virtus Biella 11, Pinerolo 11, Gavi Novi* 10, Vicoforte Ceva 7, Ovada 6, Sammaborgo 6, In Volley San Giorgio 5, Pavic Romagnano 4, Chivasso* 3, Playasti 0, Mtv 0.