Rally & Co, grandi prove in pista per Leonardo De Grandi

Dopo una stagione kartistica da incorniciare è arrivata per il piccolo driver di Postua Leonardo De Grandi la chiamata da parte di Aci Sport per partecipare alla 38°edizione del campionato italiano per squadre regionali. Rappresentante per il Piemonte nella categoria mini 60 under 10, con il compagno di squadra Mario Roberti, il portacolori della scuderia biellese Rally & Co ha disputato sul circuito del Sele a Battipaglia in provincia di Salerno (sul quale correva per la prima volta) due ottime gare affrontando tutte le incognite con estrema positività.

Seguito in questa occasione dal team 2M Racing di Matteo Mazzuchelli e da HITECH per quanto riguarda i motori, Leonardo coglie la sesta posizione in griglia di partenza a soli 3 decimi dalla pole position; lo scatto dalla terza fila gli consente di rimontare ben tre posizioni in gara 1 arrivando terzo a soli 4 decimi dal primo posto mentre nella finale giunge 6° su 17 concorrenti al traguardo.

Queste prestazioni (sommati ai punti raccolti dal compagno di regione giunto 8° e 11°) hanno consentito al team Piemonte di aggiudicarsi la terza piazza nella categoria mini 60 sopravanzati dalla Puglia giunta 2° e dalla Campania risultata vincitrice. Un 2023 intenso per De Grandi che dopo una stagione dominata nel campionato Kartsport Circuit ha meritato il premio della convoca su di un palcoscenico nazionale, giusta ricompensa dopo il grande impegno profuso per tutto l'anno in gara e nei test.