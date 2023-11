Quando i sogni diventano realtà: a 33 anni Andrea Finetto, dal suo laboratorio di Sandigliano alla Ferrari, FOTO

Questa di Andrea Finetto è una bella storia da raccontare, un giovane di 33 anni che trasforma una passione in realtà, un esempio di determinazione. Andrea tramite un social, Instagram, si mette in contatto con un Influencer e …

Andrea non voleva dire di no, e, anche se il casco arrivò martedì pomeriggio 24 ottobre, Andrea lo preparò per Imola, con consegna giovedì 26 ottobre. “Non ho pensato, ho semplicemente agito non dormendo e disegnando per 2 giorni e 2 notti…”.