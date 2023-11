Pallavolo, Occhieppese in testa alla classifica: secco 3 a 0 con Santhià

La Tecno Impianti Occhieppese, impegnata in trasferta a Santhià, conquista 3 punti in classifica vincendo 3 a 0 contro le pari età.

L'Occhieppese schiera nel primo set vinto 12 - 25 Faraci in palleggio opposta a Esposito, centrali Coda e Romersa, bande Lampo e Romeo libero Mancin. Nell'arco dei successivi 2 set ampio spazio per le ragazze a disposizione, parziali vinti 13 a 25 e 4 a 25.

Vittoria che porta la Tecno Impianti in testa in classifica a quota 9 punti a pari merito con l'S2M che si affronteranno per la testa della classifica domenica 12 novembre.

Punti: Romeo 14, Faraci 2, Barengo 1, Romersa 7, Lampo 4, Coda 5, Zampieri 3, Buzzi 4, Esposito 7, Tormena 1, Franco L1, Mancin L2. All. Filippo Scarpulla e Marta Casazza. Dir. Sandro Siciliano.