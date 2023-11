Pallamano, pari e vittoria per le squadre del Vigliano FOTO

È scesa in campo oggi per la prima giornata del Campionato Under 15 maschile di pallamano indetto dalla FIGH la formazione di FC Vigliano Polisportiva. Nella gara delle 11 i giallorossi, pur disputando una brutta gara dal punto di vista del gioco, sono riusciti a prevalere sui pari età di Valpellice per 19-16 (8-7 primo tempo) guadagnando pertanto i primi due punti nella graduatoria del girone C.

Queste le parole del tecnico viglianese Simone Lugli a fine gara:” L’incontro col Valpellice è da sempre molto sentito e i ragazzi sono scesi in campo con un minimo di tensione che si è trascinata per tutto l’incontro. La partita è stata sempre punto a punto fino a cinque minuti dalla fine in cui siamo riusciti a creare un gap di quattro reti che ci hanno permesso di superare i nostri avversari”.

Nella seconda gara di giornata FC Vigliano è stato sempre in vantaggio salvo subire la rimonta dei ventimigliesi nei minuti finali per il 14-14 con cui è terminata la partita. Questo il commento del tecnico Simone Lugli al termine del match: “Nei due minuti finali della seconda gara ci siamo disuniti e abbiamo prodotto un gioco sfilacciato che ha portato Ventimiglia al meritato pareggio. Ciò nonostante si partisse da un 8-5 in nostro favore a fine primo tempo. I nostri avversari sono stati molto bravi nello sfruttare i nostri punti deboli a livello mentale e hanno meritato questo pareggio. Ora dovremo lavorare intensamente in vista del prossimo concentramento che si disputerà a Vigliano domenica 26 novembre”.

Tabellino FC Vigliano: Gara Valpellice-Vigliano Panzica, Anselmetti, Borio (1 ammonizione), Giorcelli, Vioglio (1 rete), Pidello (2), Augelli (6 reti), Onnis, Mantio (6), Francesio (2), Ganozzi (2), De Marco, Calciati (GK).

Gara Ventimiglia-Vigliano Panzica, Anselmetti, Borio, Giorcelli, Vioglio (2 reti), Pidello (2), Augelli (6 reti), Onnis, Mantio (4), Francesio (1 esclusione), Ganozzi, De Marco, Calciati (GK).