Calcio, quasi 1500 spettatori al Pozzo per la sfida tra Juventus Women e Roma (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Quasi 1.500 spettatori per un nuovo “tutto esaurito” allo stadio Pozzo/Lamarmora non sono bastati alla Juventus Women per avere la meglio sull'avversario.

Nel big match della sesta giornata di serie A femminile l’undici di mister Montemurro è stato superato dalla Roma Women per 3-1. Le reti per le capitoline portano la firma di Giugliano, Haavi e Viens. Per le bianconere rete della bandiera di Grosso.