Calcio, Biellese si rilancia: al tappeto la capolista Volpiano.Valle Elvo e Ponderano, il derby è vostro

Prova d'orgoglio per Biellese e Città di Cossato, uscite indenni dalle sfide con Volpiano e Alicese Orizzonti, con il risultato finale di 2 a 1. I lanieri si rilanciano alla grande superando la capolista e portandosi a 5 lunghezze dalle posizioni di vertice; i blues, invece, ottengono i primi tre punti della loro stagione in Eccellenza.

In Promozione, invece, giornata avara di soddisfazioni per Chiavazzese e Valdilana Biogliese, al tappeto con Momo Calcio e Città di Casale. Pari con gol per il Ceversama con il Briga (2-2) mentre la Fulgor rifila un sonoro 2 a 0 al Città di Baveno.

Derby amaro, in Prima Categoria, per il Vigliano, superato 3 a 1 dalla Valle Elvo, ora prima del girone insieme alla Valle Cervo (0-0 con Cigliano), a quota 20 punti. Esulta anche il Ponderano, uscito vittorioso dal campo di Gaglianico.

Infine, in Seconda, è duello a distanza tra le Torri Biellesi e la Cervo, in testa al raggruppamento e separate da un sol punto. Il Pollone raccoglie un punto con il Grand Combin (2-2).