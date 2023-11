Brutta serata per bonprix TeamVolley, sconfitta amara con Cinisello

Brutta serata per il bonprix TeamVolley, che concede la posta piena a al Net Volley Cinisello in una gara casalinga con pochi alti e troppi bassi. Una buona partenza un po’ tutti, perché le milanesi entrano in partita in modo lento ma inesorabile e strappano un 3-1 in rimonta che non permette alle biancoblù di smuovere la classifica.

Coach Fabrizio Preziosa punta su Caimi al palleggio, capitan Diego e Biasin in banda, Filippini opposto e Garavaglia libero, con Bonini e Binda centrali. Il TeamVolley parte bene nel primo set: alle biancoblù riesce tutto in modo fluido e sul 9-3 il coach ospite ha già esaurito i time-out. Lanzarotti prende il posto di Biasin, sul 16-8 il bonprix regala tre punti e il coach chiama a raccolta la truppa. Sistemati i dettagli, le lessonesi veleggiano in serenità. Frascarolo fa il suo esordio. Un mani-out di Diego sancisce il 25-15. Cinisello riparte però bene nel secondo parziale di gara andando spesso sul +3, il TeamVolley rimane in scia ma la battuta cala e gli errori (da ambo le parti) si accumulano. Sul 10-13 Preziosa chiama il tempo. Non serve, perché sul 10-16 è di nuovo il caso di discuterne a bordo campo. Si tratta di un set brutto e impreciso, sul 16-22 è time-out per Cinisello. La reazione del bonprix è tardiva: le milanesi pareggiano 20-25. Partenza a rilento anche nel terzo set, dove il TeamVolley è tenuto a galla dagli errori avversari. Sul 4-9 lo staff lessonese chiama un time-out, perché la luce non si riaccende. Una timida reazione nel bel mezzo di uno dei parziali più complicati della stagione porta Cinisello a fermare il gioco sul 9-15, poi ancora sul 14-17. La rimonta si completa, ma si esaurisce sul più bello: è 20-25. Entra Frascarolo in banda nella quarta parte del match. Il TeamVolley prova a staccarsi sul 7-4, sale di colpi e si porta anche sul 12-8. Cinisello ristabilisce l’equilibrio, sorpassa e se ne va con un parzialone di 9-0. Le padrone di casa cercano di rimediare, ritornano avanti e sprecano un set-point. L’attacco di Diego che non supera la rete per il 24-26 è la fotografia della serata.

Parla il vice, Paolo Salussolia: “Un primo set in cui ha funzionato tutto, anche perché nell’altra metà campo non sono state sul pezzo. Non credo che ci siamo illuse, ma quando smettiamo di giocare, lo facciamo davvero al 100%. Per quanto insistiamo in settimana, abbiamo patito clamorosamente varie situazioni da posto-4, subendo un rimorchio di punti. Abbiamo faticato anche a capirci in campo, su quelle che erano le scelte d’attacco. Soprattutto, abbiamo fallito nei momenti decisivi: a volte subendo un ace, altre una murata; quando sei punto a punto questi errori li paghi tantissimo. Questa è l’ennesima riprova della fatica che facciamo a giocare con questo tipo di squadra, che peraltro era priva del suo attaccante principale. Adesso, si tratta di fare quadrato, riprendendo certi dettagli di muro-difesa per cercare di essere un po’ più solidi nelle difficoltà, perché se molliamo così, il campionato diventa molto difficile. Se attraversiamo questa fase rimanendo sulla nostra identità, allora possiamo raddrizzare la situazione”.

BONPRIX TEAMVOLLEY – OMG 3-IM NET VOLLEY CINISELLO 1-3 (25-15/20-25/20-25/24-26)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 4, Lorenzon ne, Garavaglia (L1), Binda 12, Bonini 8, Diego 20, Frascarolo 1, Lanzarotti 3, Fallarini ne, Spinello (L2), Filippini 14, Masserano ne, Biasin 1, Guzzo ne. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.