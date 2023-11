Basket femminile, prima vittoria per la Bonprix BFB

Alla quarta partita la Bonprix BFB muove la classifica. In una sentitissima partita con Novara delle ex Ramella e Gandini arrivano i primi punti e Biella, davanti al proprio pubblico, si stacca dall'ultimo posto lasciando proprio le novaresi ancora a zero punti.

La serata iniziava con un minuto di silenzio per ricordare le vittime del maltempo in Toscana. Era l'ultimo momento di tranquillità prima di una vera e propria battaglia tra le due formazioni supportate da un palazzetto pieno all'inverosimile. Partenza forte delle ospiti con Biella che faticava tenere il passo. Novara arrivava fino al +6 prima che le laniere trovassero lo spunto per rimontare e chiudere il primo quarto avanti 21 a 18.

Nei primi minuti però la Bonprix BFB perdeva Ravinetto per un acutizzarsi del dolore alla caviglia sinistra, infortunata da due settimane. La seconda frazione si accendeva subito. Le due squadre mettevano in campo tutto l'agonismo che avevano e l'equilibrio durava per tutta il periodo. Le squadre però si caricavano di falli. Al liberi Novara era più precisa e all'intervallo lungo le ospiti erano avanti 34 a 32. Al rientro Biella ricuciva e sembrava poter allungare. Si portava sul 42 a 36 prima di dilapidare il vantaggio e farsi impattate. In un clima sempre più incandescente, le due formazioni si equilibravano a l'ultimo intervallo vedeva Novara ancora avanti di un punto.

Nell'ultimo periodo succedeva di tutto. Prima Novara si portava sul +6 con le laniere in confusione. Poi le ragazze di coach Bertetti si ricompattavano. Recuperavano lo svantaggio e a 55 secondi dalla fine andavano avanti 65 a 60. Novara però segnava per il -3. A 37 secondi fallo biellese su un tiro da fuori. Tre su tre e 65 pari. A 9 secondi dalla fine fallo su Trucano che segnava uno su due. L'ultimo assalto delle ospiti andava a vuoto e Biella vinceva 66 a 65.

BONPRIX BFB - NOVARA BASKET: 66 - 65 (21-18/32-34/45-46).

Bfb: Ceria ne, Habti 7, Senesi 3, Peretti ne, Raga 3, Guzzon 6, Ravinetto 2, Trucano 16, Tombolato 29, Strobino, Rabbachin, Bonacci ne. All. Bertetti, ass.all. Riccini e Merlo