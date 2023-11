Riascoltati per voi: U2 - War (1983)

Nono appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”. Questa settimana, grazie ad un amico, ho ascoltato nuovamente e con molto entusiasmo il memorabile "War", degli U2. Nonostante siano passati quarant’anni, l’album rimane più che mai attuale!

Pubblicato nel 1983, “War" è il terzo album in studio degli U2, il disco è considerato un punto di svolta nella carriera della band irlandese, in quanto segna l'inizio del loro impegno politico e sociale.

Gli inconfondibili arpeggi della chitarra di The Edge e la potente voce di Bono Vox sono tra gli elementi centrali del sound della band. Il disco è un concentrato di musica potente e coinvolgente, con un ritmo aggressivo, testi impegnati ed esplicitamente politici e significativi, l’album risulta compatto e diretto rispetto ai precedenti “Boy” e “October”. Secondo il mio modesto parare, “War” ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock. Senza contare che è stato un successo non solo commerciale ma anche la critica ne ha sentenziato il trionfo, ed ha contribuito a rendere gli U2 una delle band più popolari al mondo.

I temi trattati in “War” sono ovviamente la guerra, la povertà, la discriminazione e l’ingiustizia, il disco è un manifesto di protesta contro le ingiustizie del mondo e rappresenta una voce forte e chiara per la pace e la giustizia sociale. Temi più che mai attuali visto il periodo storico in cui, purtroppo, stiamo vivendo.

Tra i miei brani preferiti non poteva mancare lei, l’incredibile “Sunday Bloody Sunday”, che già dopo venti secondi ti vien voglia di urlarla a squarcia gola! Il testo racconta i drammatici momenti accaduti nella famosa domenica di sangue del 30 gennaio 1972. Giorno in cui a Derry, l'esercito del Regno Unito sparò contro i partecipanti di una manifestazione. Furono uccise quattordici persone e altrettante furono ferite. L'episodio passò alla storia appunto come “Bloody Sunday” e scatenò la rivolta nazionalista contro il governo di Londra. La domanda del ritornello «How long, how long must we sing this song?» ("Per quanto tempo dovremo cantare questa canzone?") viene ripresa nel brano di chiusura dell’album, ossia “40” (tratta dal Salmo 40 di Davide della Bibbia), dove Bono canta più volte “How long to sing this song?”, altro brano che annovero tra i miei preferiti. In mezzo al disco troviamo la bellissima “New Year's Day”, primo vero successo del gruppo, brano che riesce ad entrare nella top ten britannica e nella prestigiosa Billboard Hot 100, dove il distintivo suono del basso di Adam Clayton e dalla tastiera di The Edge ci guidano verso l’ascolto. Molto bella e romantica è “Two Hearts Beat as One”, canzone d’amore dedicata alla moglie di Bono, Alison Hewson. Per concludere, cito tra le mie preferite di questo disco anche “Like a Song…” che parla del disagio giovanile.

In conclusione, siamo di fronte all’ennesima pietra miliare del rock!

Formazione: Bono (voce e chitarra); The Edge (chitarra, pianoforte, lap steel guitar, cori, voce, basso e pedal steel guitar); Adam Clayton (basso e chitarra) e Larry Mullen (batteria e percussioni)

Voto: 8,5

Tracce:

1) Sunday Bloody Sunday – 4:38

2) Seconds – 3:11

3) New Year's Day – 5:36

4) Like a Song... – 4:47

5) Drowning Man – 4:14

6) The Refugee – 3:41

7) Two Hearts Beat as One – 4:03

8) Red Light – 3:46

9) Surrender – 5:33

10) 40 – 2:37

Totale: 42 minuti.

A voi è piaciuto? Avete un particolare ricordo risalente al 1983? Che musica ascoltavate? Qual era il vostro album preferito in quell’anno?

Mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di "War” ma anche degli U2 e della loro musica, condividete e commentate!

Restate connessi, vi aspetto alla prossima recensione…