Pettinengo, dal 12 novembre la XIII edizione di Villa Piazzo in Musica

Klara Flieder, Christophe Pantillon, e Biliana Tzinlikova in concerto a Villa Piazzo in Musica - Foto Villa Piazzo in Musica

Avvolta dai caldi colori d’autunno del suo parco, Villa Piazzo ospita a partire da domenica 12 Novembre il ritorno della stagione musicale “Villa Piazzo in Musica” organizzata da Pacefuturo in collaborazione con l’Associazione 24/7 e la stagione Musica a Villa Durio di Varallo. Tre appuntamenti all’insegna di un filo conduttore, la musica d’insieme, ideati dal direttore artistico Massimo Giuseppe Bianchi come di consueto all’insegna della varietà tra musica classica e jazz. “Protagonisti d’eccezione e programmi stimolanti animeranno concerto di Apertura di Domenica 12 Novembre vedrà protagonista un’orchestra da camera l’ensemble del Festival dei Pianisti Italiani di Reggio Emilia, una delle principali rassegne cameristiche d’Italia, ad accompagnare il pianoforte di Marcello Mazzoni. L’esecuzione del repertorio romantico viennese sarà il tratto distintivo del concerto di Domenica 19 Novembre, con un Trio d’eccezione formato da Klara Flieder, violino, Christophe Pantillon, violoncello, Biliana Tzinlikova, pianoforte. In chiusura un quartetto jazz: Satoyama 4th, vincitore del bando Nuova Generazione Jazz promosso da IJazz e dal Ministero della Cultura. “ Massimo Giuseppe Bianchi, direttore artistico di Villa Piazzo in Musica.

12 Novembre, ore 17.30

Marcello Mazzoni, pianoforte

Festival dei Pianisti Italiani Ensemble

L’ensemble “Festival dei Pianisti Italiani” è un’orchestra da camera diretta da Silvia Mazzon, violino, al centro del prestigioso festival di Palazzo da Mosto, organizzata da ItalianClassics, dalla Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune di Reggio Emilia. Marcello Mazzoni, pianoforte, artista Steinway. Direttore artistico del Festival dei Pianisti Italiani, da anni dedica la propria attività all’esecuzione delle opere di Liszt. Nel 2017 registra insieme a Silvia Mazzon un lavoro discografico dal titolo “Liszt Noir”, il suo ultimo disco, accanto alla RCO Royal Concertgebouw Orchestra, è dedicato a opere di Mozart.

19 Novembre, ore 17.30

Klara Flieder, violino

Christophe Pantillon, violoncello

Biliana Tzinlikova, pianoforte

Un trio eccezionale di musicisti viennesi per un repertorio all’insegna del romanticismo. Klara Flieder è una celebre violinista viennese, docente di violino presso il Mozarteum di Salisburgp. Christophe Pantillon, violoncello, è membro dell’Aron Quartett di Vienna. Biliana Tzinlikova, pianoforte, docente di pianoforte al Mozarteum di Salisburgo, allieva di Elisso Virsaladze e Paul Badura Skoda, è nota in Italia soprattutto per la sua lunga collaborazione con Ruggero Ricci.

26 Novembre, ore 17.30

Satoyama 4th. Vincitore Nuova Generazione Jazz.

Luca Benedetto - Tromba e tastiera

Christian Russano - Chitarre ed elettronica

Marco Bellafiore - Contrabbasso ed elettronica

Gabriele Luttino - Batteria, glockenspiel ed elettronica

Una profonda ricerca di un suono e di uno stile riconoscibile contraddistingue al meglio i Satoyama. Fin dal 2013, si dedicano alla creazione di musica originale profondamente immaginifica ed onirica. Durante i primi anni fatti di concerti e busking all’estero, incidono il primo album “Spicy Green Cube”. Nel 2016 vengono selezionati dal ministero della cultura svedese che apre ad una collaborazione con Jonny Wartel, sassofonista gotemburghese, insieme al quale registrano l’album live “In Sweden”. Nel 2022 vincono il bando “Nuova Generazione Jazz”.

Direttore Artistico

Massimo Giuseppe Bianchi

Formatosi nel solco di grandi maestri come Bruno Canino, il Trio di Trieste e Franco Rossi, Massimo Giuseppe Bianchi ha affiancato la carriera musicale ai propri eclettici interessi per la filosofia, la letteratura e la poesia. Attento divulgatore in ambito radiofonico, è curatore di seminari di approfondimento musicale e direttore artistico di varie stagioni musicali, tra le quali Musica a Villa Durio presso Varallo (Vc). Pianista con all'attivo un copioso numero di album, tra i quali ricordiamo 'Castelnuovo-Tedesco: Piano Quintets' (con Aron Quartett) (CPO), Around Bach (2016) e The Art of Variation (2019) per Decca. Bruno Walter Piano Quintet. String Quartet (2023) con Aron Quartet.

Per informazioni e prenotazioni: info@musicavilladurio oppure whatsapp al +39 3882554210