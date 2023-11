Fiamme in una canna fumaria, arrivano i Vigili del Fuoco a Mongrando (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Sono state domate le fiamme che hanno interessato una canna fumaria e parte del tetto di un'abitazione.

L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di oggi, 5 novembre, a Mongrando, in via per Netro. Sul posto i Vigili del Fuoco con diversi mezzi per le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza della parte colpita dal rogo.