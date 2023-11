Vigliano, la comunità celebra il 4 novembre. Vazzoler: “In campo ogni energia per evitare inutili stragi” (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

“Celebrare il 4 novembre significa mettere in campo ogni energia per evitare inutili stragi”. A parlare il sindaco di Vigliano Biellese Cristina Vazzoler, in occasione della Giornata Nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.

E ha aggiunto: “Onorare i Caduti diviene memoria collettiva. Solo attraverso la memoria si può creare un nesso tra presente e passato e interpretare al meglio i fatti di oggi. La guerra è sotto gli occhi di tutti. La pace è fragile ma occorre avere la capacità di mediare per arrivare ad essa”.

Parole dense di significato risuonate stamattina nel corso della manifestazione odierna. Alla Santa Messa solenne è seguito, infatti, l'omaggio ai Caduti prima al Viale della Rimembranza poi al monumento dei caduti in piazza Roma.