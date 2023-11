4 novembre, corteo sulle note della banda musicale a Gaglianico. Maggia: “Sì a cultura della pace” FOTO e VIDEO

“Sono trascorsi molti anni dai due conflitti mondiali ma non abbiamo imparato proprio nulla. Siamo ancora qui con guerre in giro per il mondo”. È l'amara considerazione espressa dal sindaco Paolo Maggia, in occasione della Festa dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, tenutesi stamattina nel comune di Gaglianico.

Alla Santa Messa è seguito il corteo sulle notte della Banda Musicale Giacomo Puccini con la deposizione della corona d'alloro al monumento dei Caduti.

Poi ha preso la parola il primo cittadino, il cui discorso di stretta attualità ha trattato gli attuali conflitti in Ucraina e Palestina: “Mi fa male leggere certe notizie – spiega Maggia – Non si è proprio compreso nulla. Occorre insegnare la cultura della pace, sminare i conflitti nel nostro piccolo e gettare piccoli segni di amore e gentilezza”.

Al termine della manifestazione, ha avuto luogo il rinfresco offerto dalle penne nere del paese.