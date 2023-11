4 novembre, Cerrione rende omaggio ai Caduti: i ragazzi delle scuole leggono interventi toccanti e attuali FOTO

L'amministrazione comunale, gli Alpini di Cerrione, Vergnasco e Magnonevolo, con la Banda Musicale, gli insegnanti e gli alunni di classe quinta, hanno reso omaggio ai Caduti di tutte le guerre nelle giornata dedicata alle Forze Armate. Particolarmente apprezzate gli interventi dei ragazzi molto toccanti ed attuali.

"Il momento in cui viviamo è profondamente influenzato dal passato – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - Il secolo passato ha ridisegnato i confini del mondo, unito e diviso etnie, ha aperto la via in alcune zone della terra a conflitti irrisolvibili ed in altre, come l'Europa, a epoche di pace senza fine. L'Unione Europea è la prova che i nemici di un tempo possono e devono diventare importanti partner. Ciononostante è nostro dovere non dimenticare gli eventi più tragici che abbiamo attraversato per arrivare a questo periodo di pace. Gli eroi di ieri sono l'esempio di oggi per ognuno di noi e come spesso accade i bambini, sentinelle attente della nostra società, non hanno perso l'occasione di lasciarsi ispirare dalle loro gesta, come è emerso nei loro interventi”.

Il primo cittadino li ha ringraziati congratulandosi con loro. Ha presenziato alla cerimonia anche don Paolo Loro Milan.