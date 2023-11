4 novembre a Candelo, ci sono anche gli alunni: corteo con gli onori ai Caduti FOTO

“Il passato ci deve aiutare per capire il significato del presente. Possa la ricorrenza odierna essere vissuta in chiave educativa, oltre che celebrativa”. Parola del sindaco di Candelo Paolo Gelone, in occasione della Festa dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Presenti, oltre a cittadini ed alunni, anche le associazioni locali, gli Alpini e l'amministrazione comunale.

Rivolgendosi alle nuove generazioni, il sindaco ha ricordato i momenti salienti della Prima Guerra Mondiale e invitato tutti a “non disperdere questa lezione di storia e costruire un mondo più sicuro. Oggi abbiamo la consapevolezza che ogni guerra è un massacro da non ripetere mai più. Eppure assistiamo attoniti ad escalation di conflitti in molti angoli del pianeta. Crediamo alla pace per assicurare libertà, dignità e rispetto a chiunque. La giornata di oggi sia l'occasione anche per ringraziare e conoscere le forze armate, oltre a creare in noi una riflessione sulla fratellanza dei popoli”.

Al ritrovo di piazza Castello è seguito il corteo, con l'onore ai Caduti al monumento di Via IV Novembre e al cimitero e la Santa Messa nella chiesa di San Lorenzo.