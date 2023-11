Overseas, al Biella Jazz Club il concerto di Claudio Giambruno

Dopo il grande successo di Laura Fedele, il Biella Jazz Club, all’interno della stagione numero 57, ospita il saxofonista palermitano Claudio Giambruno per la presentazione del suo nuovo lavoro discografico “Overseas”.

Da una terra incantevole, accogliente, ricca di profumi, tradizioni e svariate influenze come la Sicilia, viene alla luce Claudio Giambruno “Overseas” 4et, nuova formazione ideata e diretta dal talentuoso e intraprendente sassofonista jazz e compositore Claudio Giambruno.

Con lui, al suo fianco, tre jazzisti di assoluto valore come Andrea Rea (pianoforte), Dario Rosciglione (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria), una sezione ritmica di grande qualità, affidabilità ed esperienza.

Il leader, palermitano, vive il senso della distanza, dal punto di vista geografico, quasi come fosse penalizzante, in parte anche sotto l’aspetto climatico e dell’approccio alle molteplici sfumature della vita. Ma al contempo, la musica esercita anche un meraviglioso potere aggregante che accorcia sensibilmente queste distanze, abbattendo qualsivoglia genere di steccato.

Il nobile intento di Giambruno, alla testa di questo quartetto, è quello di enfatizzare la magia delle fascinazioni mediterranee - ma pur sempre in pieno solco hard-bop –oltre alle peculiarità del jazz italiano legato alla tradizione che il trio costituito da Rea, Rosciglione e Ariano riesce a interpretare egregiamente.

I musicisti scelti da Claudio Giambruno per questo progetto, sassofonista dal fraseggio verace, elegante e generoso - nonché dal suono riscaldante e pervasivo -possiedono caratteristiche ben precise che incontrano il gusto del senso estetico del leader. Per ciò che concerne il repertorio, è improntato su alcuni brani originali scaturiti dalla rigogliosa vena compositiva di Giambruno congiuntamente a degli standard della tradizione jazzistica pensati ad hoc per questa formazione.

Claudio Giambruno “Overseas” 4et rappresenta la sublimazione di un processo evolutivo, di crescita e di maturità vissuto in prima persona dal sassofonista palermitano che, sostenuto da un formidabile trio, ha in animo il lodevole obiettivo di consacrare definitivamente il suo percorso artistico.

Per martedì 14 è atteso a Biella un’altra leggenda del Jazz internazionale, il batterista Gianni Cazzola con il suo trio.

Claudio Giambruno. Nato a Palermo nel 1982, in pochi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panoramadelle nuove generazioni del jazz italiano, sia come leader che come sideman. Infatti, oltre aguidare diversi progetti a proprio nome collabora stabilmente con alcuni dei migliorimusicisti della scena nazionale.Ha conseguito il Diploma Accademico di II Livello in Sassofono Jazz al Conservatorio“A.Scarlatti” di Palermo (già V.Bellini) con la votazione di 110, lode e menzione d’onore.Ha perfezionato gli studi sul sassofono e sulla tecnica dell’improvvisazione seguendoMasterclasses e Clinics tenute da:BARRY HARRIS - HARVIE SCWARTZ - RICCARDO ZEGNA - SALVATOREBONAFEDE - SEAMUS BLAKE - MARK TURNER - STEVE SWALLOW - MAURIZIOGIAMMARCO - STEVE GROSSMAN - MAX IONATA EMANUELE CISI - BENWENDEL - JERRY BERGONZIAttualmente ricopre il ruolo di sassofonista dell’Orchestra Jazz Siciliana esibendosi negliultimi anni con artisti di calibro nazionale e internazionale, tra i quali: Ron Carter, ChristianMcBride, Ivan Lins, Billy Cobham, Kurk Elling, David Kikoski, Eliseo Loreda Garsia,Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Max Ionata, Enrico Pieranunzi, RobertaGambarini, Nicole Henry, Halie Lauren, Giorgio Rosciglione, Marteen Weyler, solo percitarne alcuni..Alcuni importanti riconoscimenti: Vincitore del Premio !azionale delle Arti, categoriaJazz (2013) e finalista del Premio Internazionale per solisti di Jazz Massimo Urbani(2012).Partecipazioni a Festival: Aamersfort (NL) - Klangbrücke (Aachen) - Steinway Haus(Düsseldorf), Ferme de Madelonne Jazz Festival (Gouvy - Belgio) , Rendez Vous de l’Erdre(Nantes), Torino Jazz Festival 2013, Istituto Italiano di Cultura (Nizza) - Pescara MusicaFutura - Vittoria Jazz Festival - Messina Sea Jazz Festival - Castelbuono Jazz Festival -Noto Jazz Festival - Sergio Amato Winter Festival.