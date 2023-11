Sordevolo, tutto pronto per il Mercatino degli Angeli. Il 12 novembre la prima data VIDEO

Sordevolo, tutto pronto per il Mercatino degli Angeli. Il 12 novembre la prima data - Foto e video Bozzonetti per newsbiella.it

A Sordevolo nella Biblioteca Civica l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ha presentato la XXI edizione del Mercatino degli Angeli. Prende per primo la parola, aprendo la conferenza, il Sindaco del Comune di Sordevolo Alberto Monticone, ha sottolineato l’importanza dell’evento, precursore nel biellese del trend dei mercatini di Natale, in cui il paese viene messo in primo piano, e dell’opportunità che questo rappresenta per il territorio.

"Il lavoro che verrà svolto nelle prossime settimane sarà da inquadrare in previsione dell’edizione 2027 de “La Passione”. L’obbiettivo è come sempre il mantenimento della tradizione e il suo rinnovamento. Sei date, dal 12/11 al 10/12, per un totale di 72 ore e più di 100 volontari, non contando i lavori di allestimento in corso da settembre - ha commentato Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell'Ass. Teatro Popolare di Sordevolo - l'evento è reso possibile soprattutto grazie ai giovani che prendono il testimone e portano avanti le tradizioni sordevolesi"

Il sentimento è condiviso da Andrea Fogliano, responsabile del Mercatino, che ha ribadito l’importanza di puntare, oltre che sulla qualità dell’evento, sul programma di attività collaterali in costante crescita e sulla sinergia con altre associazioni operanti su territori del sordevolese e biellese. Marco Roggero, resp. promozione e comunicazione, ha confermato la location del mercatino che sarà allestito nell'area interna ed adiacente all’anfiteatro Giovanni Paolo II, che ben si presta all’organizzazione e all’accoglienza di grandi eventi.

Saranno cica 200 gli espositori che, con prodotti che spaziano dall’artigianato, natalizio e non, all’agroalimentare, si alterneranno all’interno delle 80 postazioni espositive, provenienti principalmente da Piemonte e Lombardia. "Il protagonista del Mercatino degli Angeli - ha precisato Roggero - sarà Sordevolo che offrirà diversi servizi culturali e ricreativi"

Saranno visitabili, oltre ai musei stabili Archivio Lanifici Vercellone e Passione di Sordevolo, le mostre temporanee “Emozioni nel legno”, con sculture ad opera di Stefania e Bruno Nicolo e sede nella Biblioteca Civica, “Quando l’acqua gioca con la neve”, con acquerelli di Giorgio Marinoni e sede nel Palazzo del Comune e, novità dell’anno, la mostra collettiva di pittura “Arte sotto l’albero”, con opere di Paola Braghin, Elisa Guetta, Gianni Poma e Cristina Scalabrino, sempre all’interno del Palazzo Comunale. Altra novità dell’edizione 2023 del Mercatino degli Angeli sarà la pista di pattinaggio da inaugurarsi l'11 novembre e rimarrà aperta tutti i giorni fino alla fine delle festività natalizie.

"Il Mercatino degli Angeli porterà il visitatore a trascorrere la maggior parte della giornata a Sordevolo dove saranno a disposizione i diversi punti di ristoro - ha commentato Matilde Rubin Pedrazzo, resp. promozione e comunicazione - e anche quest'anno sarà possibile partecipare al gioco “Alla ricerca di Babbo Natale”, una caccia al tesoro interamente dedicata ai più piccoli". Verrà inoltre proposta una ricca selezione di intrattenimento musicale e artistico dal vivo, curato nella sua interezza da Ilaria Girino:

• 12/11 dalle 14:30 Giovani band della scuola di musica Sonoria

• 19/11 dalle 14:30 After 11 (acustico)

• 26/11 dalle 14:30 Kaliba (acustico) + Kaliba Karaoke Live Band

• 03/12 dalle 11:00 Scuole IC Mongrando e Elementari Sordevolo

• 03/12 dalle 14:30 Schegge sparse (acustico)

• 08/12 dalle 14:30 Scuola di danza l’Arabesque

• 10/12 dalle 14:30 Coro di istituto IC Occhieppo Inf. (Scuole Occhieppo e Pollone)

Si ricorda infine l’appuntamento con l’associazione sordevolese di amatori di auto d’epoca I Turbolenti che, il 19 novembre, allestiranno un piccolo raduno statico di auto italiane degli anni ’60 e ’70. Considerata la vasta offerta di intrattenimento prevista si consiglia di visitare la pagina web del Mercatino degli Angeli per non perdersi contenuti extra quali articoli e interviste agli espositori che vi verranno man mano pubblicati.

A conclusione della presentazione Flaminia Perino, ha ribadito l’importanza del Mercatino dai punti di vista socio-aggregativi ed economici per la comunità sordevolese, ricordando che l’amico dell’Associazione Beppe Gandolfo domenica 19 novembre porterà Italia 1 Mag a Sordevolo appositamente per il Mercatino degli Angeli. L’ultimo ringraziamento va agli organizzatori e i volontari grazie ai quali anche quest’anno Sordevolo si riempirà di visitatori uniti dalla gioia e dalla comunità che da sempre caratterizzano il periodo natalizio in paese.