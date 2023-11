Dolcetto o scherzetto, anche per i bimbi di Casapinta l'allegria della festa di Halloween

I piccoli Casapintesi, la sera di Halloween, hanno dato vita ad una gioiosa sfilata per le vie del paese, per il rito di dolcetto o scherzetto, portando un po' di allegria alle famiglie a cui hanno suonato il campanello.

Sempre per i più piccoli un'altra iniziativa è in programma il 12, 19 e 26 novembre per la preparazione dei lavoretti di Natale. Casapinta è un piccolo paese ma con moltissime iniziative messe in campo per favorire aggregazione e per consolidare l'amore per il territorio. Un posto in cui la qualità della vita è un'attrattiva per chi decide di trasferirsi da altre realtà per vivere qui, tra verde e tranquillità.