“Non ci resta che ridere”, il Principato di Salas

Giorno Undici dell’undicesimo mese dell’anno del Signore 1499, quasi 1500.

Che tutto sia accaduto in questa data e nel Principato di Sala?

Di quel lontano tempo ho ancora vivi tutti i ricordi, come se io fossi ancora lì. Per una strana coincidenza cosmica, mi ritrovai ad essere un viaggiatore del tempo, non nel futuro, ma nel passato e precisamente nel Principato di Sala. Gli abitanti del posto lo chiamavano “Salas”.

Vedo, e solo questo questo mi è concesso, i paesaggi, i colori e gli odori e una moltitudine di persone, ognuna con una sua storia legata al nuovo decreto firmato dalla Regina. Da quel momento in poi, tutto cambiò.

Il mondo, com’era conosciuto allora, si trasformò. Nella sua stranezza, fu il primo principato ad avere una Regina, prima ancora dei Tudor.

Il tutto cominciò così: “Guidavo la mia auto...” Oh no, la mia testa perde colpi, mi sono dimenticato tutto, ma forse mi tornerà in mente il giorno 11 di novembre alle ore 21 nella sede della Pro Loco di Sala Biellese in via Ottavio Rivetti n. 3.

Io, Viaggiatore del tempo, e la Compagnia dei Salassi, vi presentiamo lo spettacolo ironico: “NON CI RESTA CHE RIDERE” Racconti inventati di un Principato mai esistito, ma con una storia fantastica. “IL PRINCIPATO DI SALAS”

Dimenticavo, l’anno è il corrente 2023. Non ci siamo fatti mancare nulla: in tutto 10 fantastici attori ed attrici, alcuni di loro recitano per la prima volta, come Sara Turquasio e Marco Branca Leon, e la giovanissima violinista, Anna Berga, menestrello di corte.

Tra i componenti storici della Compagnia: Luca Rovaretto, Natale Di Maio, Roberta Andreo, Agata Sarcì, Simona Tessarolo, Claudia Raimondo e Marta Rossi. Responsabile Luci e Suoni: Roberto Perin, grazie al cui apporto lo spettacolo ha una dimensione dinamica. Testi e regia e narratore: Daniel Baruzzo.

La serata darà inizio alle manifestazioni della Festa di San Martino . Vi aspettiamo numerosi!!!