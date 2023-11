Accademia Perosi, il 10 novembre torna "Musica in famiglia"

Con Venus String Quartet il 10 novembre torna "Musica in famiglia" all'Accademia Perosi - Foto Accademia Perosi

L'Accademia Perosi è lieta di annunciare il prossimo concerto con "Musica in famiglia" il 10 novembre prossimo. Evento pensato per avvicinare i giovanissimi e le famiglie alla musica classica. In programma le più famose colonne sonore.

Si pensa che la musica classica piaccia ad una minoranza di persone ma l'utilizzo che se ne fa in film, serie tv, spot pubblicitari sembrerebbe far pensare che non si tratti poi di una musica così di nicchia!

Spesso si ascolta musica classica senza neppure accorgersene, è il caso del Waltz n. 2 di D. Shostakovich utilizzato in “Eyes Wide Shut” o Por una Cabeza di Carlos Gardel usato in “Profumo di donna”. Brani in programma venerdì sera.

Una serata diversa dal solito? Musica classica e colonne sonore, un binomio per avvicinare i meno avvezzi a un genere di musica poco esplorato.

Il protagonista della serata sarà il Venus String Quartet, composto da Valentina Di Giampaolo al violino, Diletta Leone al violino, Liliana Mitulescu alla viola e Lucia Mameli al violoncello.

Il quartetto eseguirà le più belle colonne sonore per grandi e piccini, tra cui un medley di brani tratti da film come "Mary Poppins", "Il Re Leone", "Aladdin", "La Sirenetta", "Tarzan", "Il Gobbo di Notre Dame", "Hercules", "Frozen".

Nella seconda parte della serata, fra tante altre, le colonne sonore di film come "Indiana Jones" e "Nuovo Cinema Paradiso" di Ennio Morricone.

Per informazioni e per consultare il programma completo della Stagione Concertistica, si prega di visitare il sito web dell'Accademia Perosi all'indirizzo www.accademiaperosi.it .

Gli abbonamenti possono essere acquistati presso l'Ufficio Segreteria della Fondazione Accademia Perosi, situato in corso del Piazzo 24 a Biella, entro il 31 dicembre 2023. Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. È inoltre possibile acquistare gli abbonamenti presso la biglietteria durante gli eventi.