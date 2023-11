Lancia grossi sassi sui veicoli in autostrada: libico arrestato per tentato omicidio

Ennesimo intervento della Polizia Strade per un lancio di sassi contro delle autovetture che si conclude con l’arresto di un nordafricano.

In data 2 novembre, verso le ore 20:35, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Susa veniva avvicinata da alcuni utenti che segnalavano un uomo vestito di nero con cappuccio e berretto intento a lanciare pietre in direzione delle autovetture in transito nel centro di Oulx, via Ortigara, all’altezza della rampa di immissione in A32.

In breve tempo la pattuglia individuava la persona segnalata che, alla vista delle Forze dell’Ordine, brandiva delle pietre come se volesse lanciarle contro l’autovettura di servizio e subito dopo si voltava ed iniziava a correre verso lo svincolo di uscita della A32 di Oulx Ovest percorrendolo contromano.

La fuga terminava sulla SS 35 dove, grazie anche all’intervento di un altro equipaggio della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri, il fuggiasco veniva intercettato e preso in custodia dal personale della Sottosezione Polizia Stradale di Susa.

Il presunto autore dei fatti, un uomo di origine libica di 32 anni, si era reso protagonista, a partire dalle ore 20.10, di diversi lanci di pietre anche di grandi dimensioni (fino a circa 6/8 kg) contro veicoli che percorrevano la viabilità ordinaria (Oulx via Ortigara) nei pressi dello svincolo della A32 e contro altri veicoli che percorrevano la carreggiata sud della A32. In tale ultimo frangente egli feriva gravemente una donna al capo e al volto.

Infine, abbandonava l’autostrada e, raggiunta la SS335, prendeva di mira con un altro sasso un autobus di linea mandandone in frantumi il parabrezza.

Fortunatamente nessun’altra persona coinvolta negli eventi subìva lesioni.

Il fermato, che non forniva alcuna plausibile ragione per il compimento di tali gesti, veniva posto in stato di arresto per i reati di tentato omicidio, attentato alla sicurezza dei trasporti, lesioni personali dolose e danneggiamento e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.