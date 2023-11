Maltempo in Toscana: i Vigili del Fuoco di Biella soccorrono la popolazione con i gommoni a Campi Bisenzio, FOTO

Stefano Rossi, Domenico Romano, Normann Garnieri e Gabriele Careddu, sono i 4 Vigili del Fuoco di Biella che giovedì 2 novembre sono partiti per prestare soccorso in Toscana a Campi Bisenzio. Per gli interventi più importanti lavorano a stretto contatto con i colleghi di Vercelli. “Da ieri a oggi la situazione è già migliorata molto fortunatamente – racconta Domenico Romano - . Finalmente riusciamo a muoverci anche con i furgoni e le autopompe iniziano a funzionare. Fino a ieri abbiamo usato solo il gommone, c'era acqua ovunque. Oggi si inizia a sentire il fango sotto i piedi, è un sollievo”.

Stefano, Domenico, Normann e Gabriele fanno tutto quello che possono, anche se sembra che a volte non basti: “E' una situazione difficile - continua Domenico - . Le persone hanno paura, sono spaventate. Ci sono anziani soli. Famiglie isolate. Non hanno luce, non riescono a caricare il telefono, tanti lo hanno perso e ce lo chiedono. Quando passi vicino alle abitazioni ci chiedono acqua, cibo, scatolette, c'è chi ha finito i pannolini per i piccoli. Noi però non possiamo aiutare tutti”.

Di soccorsi fino a oggi ne hanno fatti tanti: “Abbiamo aiutato anziani, tanti bambini, animali come cani e gatti – conclude Domenico - . In questa zona ci sono tanti allevamenti di cani e tanti purtroppo sono morti. L'altro giorno abbiamo portato il salvo una persona disabile, e con lui tutta la sua famiglia compreso il cane. In questo caso abbiamo lavorato con i colleghi di Vercelli. Speriamo solo a questo punto che il tempo migliori”.