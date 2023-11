Due fughe di gas nella serata di ieri, a Sagliano, e a Biella dove è stata chiusa via Repubblica

Due interventi ieri nella serata di ieri venerdì 3 novembre intorno alle 21 da parte dei Vigili del Fuoco, rispettivamente a Biella e a Sagliano, per fughe di gas.

A Biella, in via Repubblica, la fuga proveniva dalla valvola di un tubo. Per sicurezza è stato chiuso anche il tratto della via dove è stata individuata la perdita, tra viale Matteotti e via Bertodano, da parte della Polizia Locale, durante le operazioni di messa in sicurezza.

I tecnici del gas hanno provveduto a bloccare la fuga, ma solo lunedì verranno eseguiti i lavori in maniera definitiva.

A Sagliano i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un'altra fuga di gas, praticamente nello stesso momento, in via Amendola.