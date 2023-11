Biella: Ragazzo investito in via Candelo, è in ospedale in codice verde - Foto archivio nb

Alle 17.30 di oggi, 4 novembre un giovane di 21 anni è stato investito in via Candelo nei pressi della pizzeria Apicella. La polizia Locale è intervenuta per i rilievi del sinistro e per accertare le responsabilità, mentre il ragazzo è stato condotto in codice verde all'Ospedale di Ponderano dai soccorritori del 118.