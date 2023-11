Obiettivo Sabato, scorci e riflessioni sui libri e la fotografia: la passione per la cultura.

Obiettivo Sabato, il gruppo biellese, ritorna con un nuovo scatto offrendoci nuovi punti di vista e spunti di fotografici utili a valorizzare ogni inquadratura.

“Nel nostro girovagare per i luoghi biellesi abbiamo deciso di fare qualche scatto all’interno della biblioteca di Biella – affermano i fotoamatori - Chiedendo l’autorizzazione agli addetti, che sono stati molto accoglienti e disponibili, abbiamo potuto portare a casa alcune immagini insolite; dai libri antichi alle enciclopedie importanti. Molto interessante anche l’architettura dei locali che sono stati ristrutturati e arredati con gusto. La vetrata frontale di Piazza Curiel inonda di luce tutto il piano terreno, che durante la nostra visita era stato preparato per un evento serale”.

Il 4 marzo 2023 viene immortalato uno dei poli culturali di Biella sotto diversi punti di vista e grazie al grande spirito di osservazione, ogni scatto risulta inusuale, come si entrasse in un nuovo mondo da esplorare: quotidiano e inaspettato.

Di seguito il link per la galleria fotografica completa: https://www.obiettivosabato.it/biella/nggallery/biella/la-biblioteca-di-biella

“I libri che da tanto tempo hai in programma di leggere, i libri che da anni cercavi senza trovarli, i libri che riguardano qualcosa di cui ti occupi in questo momento, i libri che vuoi avere per tenerli a portata di mano in ogni evenienza, i libri che potresti mettere da parte per leggerli magari quest'estate, i libri che ti mancano per affiancarli ad altri libri nel tuo scaffale, i libri che i ispirano una curiosità improvvisa, frenetica e non chiaramente giustificabile”. (Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore).





LO SCATTO

La foto riprende l’interno della biblioteca con un’inquadratura insolita, che permette di avere sia l’ingresso e parte del piano terreno, sia parte del soppalco sovrastante.

Fondamentale per il risultato finale una ripresa grandangolare che ha permesso di inquadrare ampie porzioni di spazio, dall’interno della struttura.

Parametri

Fotocamera NIKON D850 Obiettivo Nikon 14-24 f 2,8

Tempo di scatto 1/125; Diaframma f 8; Zoom 20 mm; ISO 200.

“Se dall’esterno può apparire un edificio austero, il suo interno è caldo, accogliente e molto luminoso; vecchie enciclopedie si affiancano a moderne postazioni informatiche, e l’atmosfera è cordiale e invita a prendersi del tempo per leggere un quotidiano o cercare un’ispirazione per la prossima lettura.”