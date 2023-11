BonTonGreen, il Bon ton per l’ambiente

Tanto si parla di ambiente in questi ultimi anni che per me avere cura di madre natura significa rispetto e quindi bon ton.

Essere educati con l’ambiente nel nostro vivere quotidiano altro non è che buon senso e come tutte le regole che si riferiscono al galateo, io provo a richiamare l’attenzione su alcuni punti.

Inizio dalla spesa, cerchiamo di dare priorità a prodotti del territorio, nel nostro piccolo daremo una mano ai nostri produttori ed eviteremo camion che fanno avanti e indietro per portare a Napoli l’insalata di Cuneo e a Cuneo lo stesso tipo di insalata prodotta a Napoli.

Lo so, siamo sempre di corsa, ma se andiamo al supermercato evitiamo le confezioni e privilegiamo lo sfuso, in fondo scegliere le melanzane, pesarle e metterle in una busta non ci farà poi perdere troppo tempo, in compenso avremo scelto noi la verdura e eviteremo di tornare a casa con tre buste di cui due diventeranno immediatamente plastica da conferire nel bidone

Per chi ha la fortuna di possedere un giardino o un bel balcone perché non realizzare un piccolo orto?

Evitiamo gli sprechi, ad esempio quando puliamo la verdura mettiamo gli scarti dentro ad un vaso di vetro e riponiamolo in frigo, vedrete che una volta a settimana avrete quanto vi serve per fare un brodo vegetale per un risotto o una buona zuppa.

Le cose possono avere più vite, prima di buttarle pensateci due volte: posso aggiustarlo? Posso trasformarlo? Con un po' di creatività si può creare nuovi oggetti e un paio di vecchi jeans si potranno trasformare nella borsa della spesa, una bottiglia di plastica in un vaso per un piccolo giardino verticale, spazio alla fantasia.

Il bello chiama bello, se fate attenzione dove c’è ordine a nessuno viene in mente di lasciare immondizia, dove c’è immondizia a terra, ognuno si sente libero di aggiungerne, eppure qualcuno ha iniziato, ecco non siate mai quel qualcuno.

Condividete qui le vostre idee per trasformare con stile, per vivere l’ambiente in modalità BonTonGreen.