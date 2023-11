A Ponderano contributi per i residenti per le rette dei nidi

Con delibera G.C. n. 67 del 28/07/2020, l’Amministrazione Comunale ha disposto, a decorrere dall’anno scolastico 2020/21 e sino ad eventuale diversa disposizione, l’erogazione di un contributo economico in favore in favore delle famiglie residenti in Ponderano i cui figli frequentano l’Asilo Nido di via Carducci.

In particolare, è prevista l'erogazione di un contributo massimo di euro 200,00 per il tempo pieno e di euro 150,00 per il tempo parziale.

Le modalità ed i termini per richiedere il contributo sono pubblicate sul sito internet del Comune alla voce: / Aree Tematiche / Servizi Scolastici /Asilo Nido al seguente linkhttps://www.comune.ponderano.bi.it/Home/Menu?IDVoceMenu=180681