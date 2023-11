Emergenza Sanitaria: prosegue l'attività presso il nuovo Centro di Addestramento dell'Ospedale di Biella

Presso il Centro di Addestramento all’Emergenza Sanitaria all’Ospedale di Biella, inaugurato a maggio 2023, nelle scorse settimane si sono tenute nuove sessioni formative di Simulazione di Scenari di Emergenza Avanzata, con Docenti Marco Tengattini, Dirigente Medico della Struttura Complessa (SC) Anestesia e Rianimazione e Luca Grillenzoni, Responsabile Struttura Semplice (SS) Medicina d’Urgenza.

Responsabile Scientifico è Marco Tengattini, Dirigente Medico della Struttura Complessa (SC) Anestesia e Rianimazione, che si è reso parte attiva nella ferma consapevolezza dell’importanza strategica di realizzarlo, al fine di favorire l’addestramento continuo del Personale sanitario dell’ASL BI sulla gestione dell’Emergenza Sanitaria.

Il Centro dà inoltre modo anche di valorizzare come istruttori competenze professionali sia mediche che infermieristiche presenti all’interno dell’Azienda. Attualmente i Docenti ASL BI di Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata dell’”Italian Resuscitation Council” sono 8: i medici Marco Tengattini, Luca De Col, Alessandra Paggioro (Responsabile S. S. Rianimazione), Giovanni Pivano (Direttore Struttura Complessa Medicina Generale), Iacopo Catto Ronchino e gli infermieri Cinzia Rollino, Samantha Gaboardi, Stefano Guglielmo. Per quanto riguarda la Rianimazione Cardiopolmonare Pediatrica, i Docenti certificati dall’ “American Hearth Association” sono 2: Marco Tengattini e Luca Grillenzoni. È attualmente docente per la gestione dell’Emergenza Neonatale Roberta Broglia Franchin.

La simulazione offre l’opportunità di imparare a gestire le situazioni critiche non solo dal punto di vista tecnico-professionale, ma anche del fattore umano e relazionale e del lavoro in team. A seguito della simulazione, è prevista l’attività di “debriefing”, come un’occasione di condivisione ed apprendimento per migliorare le prestazioni del gruppo.