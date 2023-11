Borriana, 4 Novembre, il Sindaco Guerriero: "Si ponga fine a tutti quei conflitti drammaticamente inutili", FOTO

Francesca Guerriero Sindaco di Borriana oggi 4 novembre nel suo discorso in occasione della festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate ha fatto un appello affinchè nel mondo prevalgano sentimenti di pace: "Il 4 Novembre rappresenta un'occasione per riflettere sulla storia del nostro Paese. Il mondo oggi è cambiato, le tensioni sociali e gli scontri tra popoli ci sono però ancora, e il modo migliore di onorare questa giornata è di rinnovare un appello corale ai potenti della terra perchè nel mondo prevalgano finalmente sentimenti di pace, e si ponga fine a tutti quei conflitti drammaticamente inutili, capaci solo di tragiche distruzioni. Ai Cauti del primo conflitto mondiale va il nostro pensiero comune, alle Forze Armate che celebriamo in questa giornata va il nostro ringraziamento. Ogni giorno sono in prima linea per difendere la nostra sicurezza. Grazie alla Protezione Civile e anche ai Volontari che operano in tutte le situazioni di emergenza che interessano la nostra nazione".

Il Sindaco ha poi ricordato come oggi siano partiti alla volta della Toscana anche i volontari della Protezione Civile di Cerrione che avrebbero dovuto essere presenti alla cerimonia.

Il primo cittadino ha concluso il suo intervento con un pensiero rivolto ai giovani che rappresentano l'Italia di domani: "La pace e la democrazia si costruiscono attraverso le azioni quotidiane".