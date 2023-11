Biella, 4 Novembre, la cerimonia ai giardini Zumaglini, il grazie di Corradino alle forze dell'ordine, FOTO e VIDEO

Oggi 4 Novembre alle 10 si è tenuta a Biella, presso i Giardini Zumaglini, la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La Cerimonia ufficiale, coordinata dalla Prefettura, si è aperta con l’alzabandiera al suono dell'Inno d'Italia alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, del Prefetto Silvana D’Agostino e del comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Mauro Fogliani, che ha letto il Bollettino della Vitoria del 4 novembre 1918 firmato dal generale Armando Diaz. Il prefetto ha invece dato lettura del messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella.

Hanno successivamente preso la parola il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e il sindaco di Biella Claudio Corradino. Alcuni alunni dell’istituto comprensivo Biella 3 hanno espresso le proprie riflessioni sul tema.

"A distanza di oltre 100 anni - ha esordito il presidente della Provincia Ramella Pralungo - siamo ancora in piazza perchè necessita esserlo. Necessita ricordare quei Caduti, perchè dobbiamo anche a loro se oggi siamo liberi in questa piazza. Quando passante davanti ai nomi incisi sui monumenti, ragazzi, leggeteli, perchè non sono solo nomi, erano volti, sorrisi, anime, ragazzi che furono mandati al fronte perchè dovevano difendere confini, estenderli, dovevano completare un'unità d'Italia che ancora non vi era completamente. Voi, io, e tutti noi, abbiamo il dovere di richiamare i governanti al loro dovere sacro, che è fare prevalete la politica, il concetto di internazionalità e solo come ultimo spiraglio quello di fare detonare le armi. Noi siamo liberi e sereni, e dobbiamo fare molta attenzione a quello che sta accadendo vicino a noi, alle guerre in atto. Ragazzi quando andate a casa fermatevi nel vostro paese perchè c'è una lapide che commemora quei ragazzi che non parlavano nemmeno l'italiano e leggete dunque i loro nomi, erano giovani che hanno chiuso definitivamente gli occhi per consegnarci questo Paese".

"Il mondo oggi vive momenti molto complicate con guerre anche vicine - ha invece esordito il Sindaco Claudio Corradino - . Noi siamo qui perchè non dobbiamo dimenticare, perchè chi dimentica il proprio passato a volte è costretto a riviverlo e noi ci auguriamo che almeno nella nostra nazione non ci sia più la necessità di diver affrontare momenti di guerra. Non sarà facile, ma lo possiamo fare solo attraverso un risveglio delle coscienze "per non dimenticare", come è scritto in molti monumenti, che non solo solo pietre con nomi incisi sopra. Dobbiamo ringraziare le forze dell'ordine tutto coloro che pensano alla nostra sicurezza perchè stiamo vivendo momenti difficili e se non ce ne accorgiamo, lo dobbiamo tanto a loro. Grazie a questi uomini e donne che sono al servizio di tutti noi cittadini"