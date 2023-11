4 Novembre a Occhieppo Superiore, Ramella Pralungo: "Dobbiamo riflettere sul tema della guerra", FOTO

Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate anche a Occhieppo Superiore questa mattina sabato 4 Novembre. Nel suo discorso il Sindaco Emanuele Ramella Pralungo ha ricordato l'importanza di questa giornata, in riferimento in particolare a quanto sta accadendo oggi.

"Il 4 Novembre - ha esordito il Sindaco - deve ricondurci al concetto e alla disgrazia di quello che è una guerra, perchè non è vero che non può accadere di nuovo, e non è vero, che non possiamo fare niente perchè intanto sono i governanti che decidono. Nell'occidente, nella parte che noi consideriamo democratica del mondo, noi possiamo influenzare quotidianamente e di molto le scelte di chi governa, e non solo con il voto, ma perchè possiamo contestare, possiamo ribellarci a quello che decide la classe politica. Sul tema della guerra io credo che dobbiamo riflettere. Il 4 novembre è da ricordare perchè abbiamo perso tantissime persone nella prima guerra, che non parlavano nemmeno la stessa lungua, perchè parlavano dialetto. Non si capivano nemmeno tra loro, ma quello che fecero, ci ha consegnato un pezzetto di Paese, dove ancora oggi viviamo in una società lussureggiante, nonostante tutte le varie difficoltà del caso. Ed è per quello che questa giornata va ricordata, perchè è corretto nelle persone che si sono sacrificate".

Presenti alla cerimonia anche i ragazzi delle scuole.