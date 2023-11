Un lettore: "Parcheggio selvaggio al Piazzo, dov'è la Polizia Locale?"

Parcheggio selvaggio al Piazzo, lungo Corso del Piazzo. Auto parcheggiate non curanti dei divieti di sosta, un po' ovunque. E un lettore che ci segnala la situazione si chiede: "Che fine ha fatto la Polizia Locale?".

Informato sulla questione, l'assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola si appella alla tolleranza degli abitanti del borgo, in occasione di determinati eventi: "Il borgo è bellissimo, e come tale è stupendo quando è vivo. La polizia Locale c'è, ma le è stato chiesto di applicare il buon senso in determinate situazioni. Se ci sono eventi che attirano gente, e se le auto non sono parcheggiate in maniera tale da creare situazioni di pericolo, non ha senso dare multe, altrimenti non verrà più nessuno. Se vogliamo che Biella viva, dobbiamo essere più tolleranti in certi casi. Chiaro è che se ci sono auto che non riescono ad uscire o che bloccano la via o l'uscita da un passo carraio o cose di questo genere c'è la priorità, ma diversamente non è il caso. Mi piange il cuore vedere Biella deserta alle 20. Quando c'è traffico significa invece che c'è vita".