Tre bronzi per l’Ippon 2 Karate all’Open del Monferrato

Domenica 29 ottobre è andato in scena, al PalaFerraris di Casale, l’Open del Monferrato, gara Nazionale FIJLKAM dove, 823 atleti (di 152 squadre di tutta Italia) si sono sfidati per scalare il Ranking italiano valevole per i prossimi Campionati Europei e Mondiali Giovanili.

Alla competizione, dedicata alle classi d’età U21, Junior, Cadetti e U14, hanno partecipato 14 atleti dell’A.S.D. Ippon 2 che hanno dimostrato una buona preparazione arrivando a disputare ben cinque finali per il bronzo e infine a conquistarne tre. Ha confermato la sua classe l’atleta Alessio Durante terzo negli U21,75 kg; determinate, Gaia Condemi (Cadetti, 54 kg) e Marta Buono (JU, +66 kg) anche loro salite entrambe sul terzo gradino del podio; considerevole il quinto posto di Filippo Mosca (Cadetti, 70 kg) e Letizia Cardinale (U14, 42 kg).

Gli atleti Alberto Blotto, Stefano Coppa, Giulio Giacobbe, Francesca Magliola, Lorenzo Marinone, Mattia Monteleone, Vittoria Pozzo, Zoe Trotto e Bianca Zanetti hanno dato il massimo svolgendo buone prove, ma non sufficienti per raggiungere posizioni di rilievo.

Giornata intensa per il D. T. Feggi e l’Allenatore Taglioretti che hanno seguito i ragazzi in campo di gara e si ritengono soddisfatti dei risultati. Presente anche l’atleta Alessandro Demargherita, alla sua prima esperienza in veste di Ufficiale di Gara in una gara così importante.